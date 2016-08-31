護航太極雙星收賄百萬 賴素如二審判刑9年
喧騰一時的雙子星大樓開發弊案，一審認定前總統馬英九愛將賴素如，擔任台北市議員時收受100萬元賄款，在市議會提案護航太極雙星公司拿下700億元的雙子星開發案，依不違背職務收賄罪判刑10年，案經上訴，高院今日將賴判刑9年。
賴素如被控在雙子星大樓開發弊案索賄1500萬元，後改為1000萬，並約定分100萬、300萬、600萬元三階段給付；白手套彭建銘依約先給付100萬元給賴素如後，賴在議會交通委員會審查預算案時如期提案通過，但卻在臨時大會被刪除，因結果未如程宏道等人預期，其餘 賄款就未給付給賴，賴則在事後將賄款退還彭建銘。
檢方另案起訴太極雙星團隊負責人何岳儒等人，並指控前台北市財政局長邱大展協助詐標，也一併起訴。一審依偽造文書等罪將何岳儒、程宏道、賈二慶判刑3年10月、10月、5月，邱大展無罪，今年初二審將何岳儒減刑為1年，其餘維持原判。
(中時)
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