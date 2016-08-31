宋康昊主演密探 角逐奧斯卡最佳外語片

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韓國電影振興委員會決定選送由金知雲執導，宋康昊和孔侑擔綱主演的「密探」，角逐明年2月奧斯卡金像獎最佳外語片獎項。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國電影振興委員會介紹審查結果指出，「密探」不僅在藝術性方面，在導演和演員知名度、海外發行及行銷領域均獲得高分。

電影「密探」是金知雲時隔3年重返南韓影壇的作品，也是華納兄弟影業首次在南韓投資的電影，於去年10月在中國大陸上海開拍，今年3月31日在首爾殺青。

據報導，「密探」主要背景設在1920年代，講述為了炸毀日本殖民統治下的重要設施，抗日武裝團體「義烈團」從中國上海運搬炸藥到韓國京城，一路上與日本警察鬥智鬥勇的故事。

孔侑在片中飾演抗日獨立軍「義烈團」隊長，與飾演韓裔日本警察的宋康昊之間展開殊死暗戰。該片將於9月7日正式在南韓全國戲院上映。1050831

(中央社)