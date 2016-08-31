香港女星遭男友虐打 睡到一半慘遭掐脖

香港女星周曉彤PO出遭虐打受傷照。（圖／取材自新浪微博）

前MVG成員周曉彤日前在IG發布手腳瘀傷的相片，並毆打指名遭男友毆打導致傷痕累累，不過不到一小時立即火速刪文，雖然與對方在八月中已經分手，不過提到這段戀情仍讓她心有餘悸。

根據香港《東網》報導，周曉彤與男友是透過朋友認識，並於五月時開始正式交往，未料交往後發現男友每天嗑藥喝酒，甚至還有暴力傾向，不過對朋友都相安無事，唯獨對她會情緒失控暴力相向，有次居然數度痛打她雙眼，還單手掐住脖子，這才讓周曉彤驚覺事態不妙，才趕緊帶男友去看心理醫生，診斷後確定罹患嚴重躁鬱症。

對於前男友瘋狂行徑，讓原本就罹患憂鬱症的周曉彤居加重劑量，未料提分手以為噩夢就此終結，豈知前男友突然闖進家門想要偷鑰匙，甚至還把她踢倒在地，雖然事後報警但警方未多做處理，讓她形容「人生簡直跌入了黑洞」，並強調已經有陰影存在，不會再和韓籍男子交往。

(中時電子報)