今天沒買到票？花東秋節加班車9／7開放訂票

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中秋連假將至，台鐵將針對花東地區疏運，於9月14日、15日、18日加開東線總計8班返鄉自強號專車、6班實名制專車，實名制班次於9月7日上午6時起，開放身份證U、V字母開頭，以及今年8月1日以前設籍花東縣民訂票。

台鐵指出，預訂實名制班次者應備齊身分證明文件，2日內到台鐵各車站取票，不開放網路付款、超商、郵局或自動售票機取票。驗票時未攜帶身分證明文件或證件號碼與車票所載不符者，將視為無票乘車處理，補票並加收5成票價。

台鐵指出，實名制班次如有剩餘車票，將於9月9日上午6時起重新開放現場臨櫃購票；第三階段將於開車前一天再開放一般民眾現場臨櫃購票。相關訂票資訊請參閱本局網站。

(中時)