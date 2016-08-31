今天沒買到票？花東秋節加班車9／7開放訂票
中秋連假將至，台鐵將針對花東地區疏運，於9月14日、15日、18日加開東線總計8班返鄉自強號專車、6班實名制專車，實名制班次於9月7日上午6時起，開放身份證U、V字母開頭，以及今年8月1日以前設籍花東縣民訂票。
台鐵指出，預訂實名制班次者應備齊身分證明文件，2日內到台鐵各車站取票，不開放網路付款、超商、郵局或自動售票機取票。驗票時未攜帶身分證明文件或證件號碼與車票所載不符者，將視為無票乘車處理，補票並加收5成票價。
台鐵指出，實名制班次如有剩餘車票，將於9月9日上午6時起重新開放現場臨櫃購票；第三階段將於開車前一天再開放一般民眾現場臨櫃購票。相關訂票資訊請參閱本局網站。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。