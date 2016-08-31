93遊行前夕 陳副總統為年金改革喊話
93反霸凌年金改革遊行前夕，副總統暨國家年金改革委員會召集人陳建仁今天先在臉書喊話，強調非針對特定職業進行改革，希望訂定地板原則，每人都得到維持最低生活所需的給付。
監督年金改革行動聯盟將於9月3日號召十萬名退休軍公教勞人員以「反污名！要尊嚴！」為名上街遊行，訴求反對霸凌軍公教勞的年金改革。就在遊行前夕，陳副總統上午在臉書發表公開信，向國家年金改革委員會委員和關心年金改革的國人同胞喊話。
陳副總統指出，總統府國家年金改革委員會已召開10次會議，各部會也完整報告13種不同的年金制度。
他說，根據年金改革委員會現況報告的彙總，軍、勞、公、教、私校、農民、與國民年金的平均每月給付，分別為新台幣4萬9379元、1萬6179元、5萬6383元、6萬8025元、1萬7223元、7256元與3628元。雖然各年金制度的設計有所不同，但是給付懸殊卻是不爭的事實。
副總統說，他個人以為，這次的年金改革，既要確保每位國民的老年生活不虞匱乏，又要能維持年金制度永續穩健，讓每個世代都得到保障。
他期盼年金改革能建立一個博愛、平等和永續的社會安全制度。它是全面的，希望能保障每一位老人的基本生活需求，而不是針對特定職業進行改革，而且希望訂定地板原則，每人都得到維持最低生活所需的給付。
副總統指出，如果這次的年金改革，能夠讓台灣每一位老人都有一份足以養老的基本生活年金，再搭配長期照護和全民健保的社會服務，不僅可以使老人得以安老，也可以減輕年輕人照顧老年長輩的負擔，同時又能確保年輕人年老時，可以得到同樣完整的國家照顧。
他說，懇請年金改革委員竭盡心力、集思廣益，希望年金制度能夠達到「財務穩健、永續經營」，「公平合理、包容差異」，「漸進改革、全民均安」的預期理想。年金改革的實質討論才要開始，但是網路上卻流傳許多不實的方案，讓很多人感到恐慌，企盼謠言止於智者，大家不聽信也不傳播謠言。1050831
(中央社)
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