YouBike系統當機 雙北11萬人次受影響

微笑單車發言人劉麗珠今天表示，凌晨1時30分更新停車柱控制器系統，因系統軟體有毀損，導致6縣市的1萬7317個停車柱無法使用，估計影響雙北10萬人至11萬人次使用者。

台北市交通局上午6時多收到簡訊通知，因全國YouBike系統凌晨例行維護更新時，遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，相關系統受影響，目前全台6縣市已暫停使用。

微笑單車發言人劉麗珠上午針對全台當機狀況對外說明，她說，因凌晨1時許進行停車柱的控制器軟體更新，測試時沒有問題，但進行自動化派版更新時，系統卻發生毀損，導致台北、新北、新竹、桃園、台中、彰化的1萬7317個停車柱無法使用，初估約有2萬2000輛微笑單車停止使用。

她說，凌晨得知狀況後，隨即先通報各地交通局，立即派2人一組帶筆電到全台的停車柱檢修，目前已進行快速搶修，希望在晚間可全部修復完成，估計台中、彰化應該會比較快。

劉麗珠表示，會從寬認定借車民眾費用，目前已派人到各站體內服務旅客，且透過APP和網路通知民眾，「對使用者非常不好意思」，初估全台影響14萬人次，雙北佔多數，約有10萬至11萬人次。

以民眾每次使用YouBike約1個半小時的時間換算，初估微笑單車因更新系統導致全台當機，光是在雙北市損失約有新台幣100萬元以上，劉麗珠說，這部分由微笑單車吸收，目前最重要的是先搶修。1050831

(中央社)