雙子星貪污案 二審改判賴素如9年

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我要評比

前台北市議員賴素如被控在台北雙子星案索賄，民國103年一審北院判處有期徒刑10年、褫奪公權5年，全案審理超過2年後，二審高院今天依貪污治罪條例改判9年、褫奪公權9年。1050831

(中央社)