寶可夢啟示 鄭麗君：尋找說故事方式
手機遊戲「精靈寶可夢」風靡全台，文化部長鄭麗君今天表示，寶可夢核心是日本鬼怪文化故事，「我們不應複製，而是要發揮想像力，尋找我們說故事的方式」。
鄭麗君上午接受廣播節目訪問，主持人提問，日前曾看到報導，文化部計畫與科技部合作打造「台版寶可夢」，部分人士不贊同追逐風潮？鄭麗君說，這不是她說話方式，從沒說過這些話。
她說，寶可夢帶給台灣人不少啟示，探究遊戲內容文本，核心來自日本鬼怪文化故事，台灣也有不少豐富故事，卻從沒思考過「原來可以這樣說故事」。
鄭麗君表示，數位科技時代，文化結合科技有嶄新機會，未來希望推動「文化科技施政計畫」。此外，政府應更重視新一代「網路原住民」，放手讓年輕人有創意發揮空間，像網路創業家唐鳳入閣就是不錯方式。1050831
(中央社)
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