遭吳澧培點名下台 林全：會想一想

前總統府資政吳澧培昨天說，行政院長林全一定要下台；林全今天表示，這是蠻好的建議，「我會想一想」。

林全上午在主持不當黨產處理委員會揭牌典禮時表示，「責任政治嘛，隨時都可以檢討」，一定會努力讓總統蔡英文有「好幾個明天」。

吳澧培昨天表示，林全絕對用不得、要下台，否則蔡總統沒有明天。

林全昨天在「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會受訪表示，「這要看誰來請我下台嘛」，如果是政治上要去負責任，「我當然絕對是一定要負責任，不會有任何問題」。1050831

(中央社)