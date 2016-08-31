鳳山華廈百人疏散火警 警逮縱火犯嫌

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高雄市鳳山區福祥街一棟華廈昨天發生火警住戶百人疏散，並有一名男童跳樓逃生受傷。高雄檢警清查，今天逮捕王姓男子涉嫌縱火，帶回偵辦。初步調查王男因與住戶糾紛才涉縱火。

高雄市警察局鳳山分局表示，全案報請高雄地檢署檢察官成立專案小組指揮偵辦，分工調閱監視器、清查全部住戶及查訪附近區域人員。

警方發現王男單獨於案發前進入這棟大樓大門，隨後離開即發生火警後，前往王男住處查緝，查扣作案時衣服、褲子、拖鞋及犯案工具打火機，涉嫌縱火。1050831

(中央社)