秋節火車票今開訂 狂銷近33萬張票

儘管司機員、運務人員勞資爭議尚未落幕，台鐵仍如期於今天凌晨零時起，開放全線網路、電話語音與超商訂票，可預訂至9月19日車票。截至上午9時，總計完成19萬4664筆訂單、賣出共32萬8179張車票，相較今年端午開放訂票首日上午完成17萬7288筆訂單、總計30萬9496張票，再創新高。

東部幹線台北往花蓮、台東方向，9月14日下午3時至9月15日下午3時間，中、長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，9月18日中午12時以後，中、長途座位自強號已售完，其餘時段，自強號、莒光號尚有餘票。

西部幹線台北往台中、高雄方向，9月14日下午3時至9月15日下午2時間，中、長途自強號座位已售完；台中、高雄往台北方向，9月18日中午12時以後中、長途自強號座位已售完，其餘日期、時段自強號、莒光號尚有餘票。

至於南迴線車票預訂概況，高雄往台東於9月14日下午4時以後，以及9月15日6時至下午1時，長途自強號座位已售完；台東往高雄9月18日11時至晚間8時，長途自強號座位已售完，其餘日期、時段自強號、莒光號尚有餘票。

疏運期間加開北宜對號區間快車，9月15日台北往羅東座位已售完、9月18日5695次與5697羅東往台北座位已售完。

台鐵提醒，完成訂票旅客須於2日內，至台鐵各車站、郵局或超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，逾期未取的車票將於9月2日上午9時重新釋出。

(中時)