秋節火車票今開訂 狂銷近33萬張票
儘管司機員、運務人員勞資爭議尚未落幕，台鐵仍如期於今天凌晨零時起，開放全線網路、電話語音與超商訂票，可預訂至9月19日車票。截至上午9時，總計完成19萬4664筆訂單、賣出共32萬8179張車票，相較今年端午開放訂票首日上午完成17萬7288筆訂單、總計30萬9496張票，再創新高。
東部幹線台北往花蓮、台東方向，9月14日下午3時至9月15日下午3時間，中、長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，9月18日中午12時以後，中、長途座位自強號已售完，其餘時段，自強號、莒光號尚有餘票。
西部幹線台北往台中、高雄方向，9月14日下午3時至9月15日下午2時間，中、長途自強號座位已售完；台中、高雄往台北方向，9月18日中午12時以後中、長途自強號座位已售完，其餘日期、時段自強號、莒光號尚有餘票。
至於南迴線車票預訂概況，高雄往台東於9月14日下午4時以後，以及9月15日6時至下午1時，長途自強號座位已售完；台東往高雄9月18日11時至晚間8時，長途自強號座位已售完，其餘日期、時段自強號、莒光號尚有餘票。
疏運期間加開北宜對號區間快車，9月15日台北往羅東座位已售完、9月18日5695次與5697羅東往台北座位已售完。
台鐵提醒，完成訂票旅客須於2日內，至台鐵各車站、郵局或超商取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，逾期未取的車票將於9月2日上午9時重新釋出。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。