不當黨產委員會揭牌 林全頒顧立雄任命狀

不當黨產委員會今揭牌。（張鎧乙攝）

不當黨產委員會今揭牌。（張鎧乙攝）

不當黨產委員會今揭牌。（張鎧乙攝）

黨產委員會主委顧立雄。（張鎧乙攝）

行政院不當黨產處理委員會31日上午揭牌。（張鎧乙攝）

行政院不當黨產處理委員會31日上午揭牌，黨產委員會主委顧立雄致詞時表示，目前國民黨產有多少，專家與台灣人民都不知道，歷經解嚴、3次政黨輪替，問題依然存在，處理政黨不當黨產不是「假議題」，而是活生生、赤裸裸，必須走完的民主最後一哩路，而行政院長林全頒給顧任命狀、印信，與委員們揭牌合影。

(中時)