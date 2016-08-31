柔性外「嬌」 G20峰會的第一夫人們
歷屆G20高峰會中，陪同出席的各國第一夫人也是大會中的「嬌點」，透過出席各種活動和會議，讓嚴肅的峰會增添許多柔性的元素，也讓如彭麗媛、蜜雪兒（Michelle Obama）等第一夫人成為鎂光燈焦點。
據鳳凰網報導，歷屆G20領袖高峰會上，陪同出席的各國第一夫人們也是會議的「嬌點」，本屆杭州峰會除將迎來熟悉的面孔如彭麗媛、蜜雪兒外，最受期待的「新人」將是新任加拿大總理賈斯汀·杜魯道（Justin Trudeau）的夫人蘇菲（Sophie Grégoire），過去身為魁北克地區知名模特兒和主持人的她，和年輕帥氣的夫婿將成為本屆杭州G20峰會的新焦點。
此外，墨西哥第一夫人安潔莉卡（Angélica Rivera）、日本的安倍昭惠（Akie Abe）和法國總統歐蘭德（François Hollande）的女友茱莉（Julie Gayet）也是第一夫人團中「高顏值」的代表。這三位第一夫人都擁有國內的高知名度，安潔莉卡是墨西哥的電視明星，曾出演一個家喻戶曉的角色「海鷗」（La Gaviota），而安倍昭惠則是森永製菓會社總裁的長女，茱莉則是單身的歐蘭德任內第3任女友，更是法國知名演員兼製片。
根據過去經驗，各國第一夫人在會議期間將參加如植樹、慈善關懷、參訪景點和學校演講等活動，夫人們的公開穿著和談吐更成為大眾關注的焦點，本屆杭州峰會的東道主是中國，中國第一夫人彭麗媛和即將卸任的歐巴馬夫人蜜雪兒，兩人的穿著、談吐和互動勢必引起大眾討論與比較，而參加「畢業旅行」的蜜雪兒，又會給眾人帶來什麼不同的風采呢？
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。