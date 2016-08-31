日產汽車奪台灣非豪華品牌新車銷售滿意度第一

我要評比

汽車權威調查機構J.D.Power公布2016年台灣非豪華品牌新車銷售滿意度（SSI）調查結果，業界整體平均分數為786分，日產 (Nissan) 汽車在銷售主動性、經銷商設備、交易條件、銷售人員及交車程序等要素上表現尤為優異， 以797總分，連續兩年拔得頭籌。

納智捷 (Luxgen) 汽車在交車時間要素上表現出色，以793總分名列第二；豐田 (Toyota) 汽車則以790總分排名第三。現代（Hyundai）在各評分項目表現均有顯著進步，今年名次晉升至第六，拿下最佳進步獎。

(工商)