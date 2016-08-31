認識中橫開拓史 太管處推太魯閣小旅行
讓民眾認識中橫開拓史及山村生活，太管處協助花蓮秀林鄉觀光促進協會舉辦洛韶慢活趣體驗活動，深入中橫沿線聚落，聆聽築路人第二代述說太魯閣的故事。
太魯閣國家公園管理處表示，結合在地民間團體與社區資源特色，協助社區持續舉辦主題體驗─「太魯閣小旅行系列活動」，今年將於10月1至2日舉辦1梯次2天1夜的體驗活動。
在兩天的活動中，除了在國家公園解說員的導引下暢遊太魯閣國家公園的綠水步道及參觀中橫故事館，還將由洛韶社區居民帶領深入社區尋幽訪勝，跟隨在地居民認識中橫築路人生命故事及山居生活經驗，走訪農作區，手作水管簫體驗、享用在地食材風味餐等。
太管處表示，藉由「太魯閣小旅行活動」的推行，在國家公園、社區居民共同努力之下，發展具國家公園理念、在地特色的多元化環境教育體驗活動，建立起與社區居民間夥伴關係，也搭起在地生活文化與產業發展、生態保育之間的橋梁。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。