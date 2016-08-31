認識中橫開拓史 太管處推太魯閣小旅行

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為讓民眾認識中橫開拓史及山村生活，太管處協助花蓮秀林鄉觀光促進協會舉辦洛韶慢活趣體驗活動，深入中橫沿線聚落，聆聽築路人第二代述說太魯閣的故事。（太管處提供）中央社記者李先鳳傳真 105年8月31日

讓民眾認識中橫開拓史及山村生活，太管處協助花蓮秀林鄉觀光促進協會舉辦洛韶慢活趣體驗活動，深入中橫沿線聚落，聆聽築路人第二代述說太魯閣的故事。

太魯閣國家公園管理處表示，結合在地民間團體與社區資源特色，協助社區持續舉辦主題體驗─「太魯閣小旅行系列活動」，今年將於10月1至2日舉辦1梯次2天1夜的體驗活動。

在兩天的活動中，除了在國家公園解說員的導引下暢遊太魯閣國家公園的綠水步道及參觀中橫故事館，還將由洛韶社區居民帶領深入社區尋幽訪勝，跟隨在地居民認識中橫築路人生命故事及山居生活經驗，走訪農作區，手作水管簫體驗、享用在地食材風味餐等。

太管處表示，藉由「太魯閣小旅行活動」的推行，在國家公園、社區居民共同努力之下，發展具國家公園理念、在地特色的多元化環境教育體驗活動，建立起與社區居民間夥伴關係，也搭起在地生活文化與產業發展、生態保育之間的橋梁。1050831

(中央社)