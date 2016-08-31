秋節火車票比端午搶得凶 熱門時段秒殺
台鐵中秋節連假期車票今天開訂，雖然日前部分司機員醞釀合法休假不加班，一度擔心訂票影響，但今天上午訂票相當順利，且比端午節假期車票搶得凶，熱門時段全都秒殺。
台鐵今天0時起，開放中秋節連續假期網路、電話語音及超商訂票。
台鐵統計，至上午9時，共完成19萬4664筆、32萬8179張訂票，過程順利，但搶票比今年端午節連續假期更凶，端午節火車票第1天開訂到上午9時，共完成17萬7288筆、30萬9496張訂票。
台鐵說，目前假期前一天、中秋節當天及假期最後一天的熱門時段車票，都是一開訂很快就售完。
台鐵提醒完成訂票的旅客，含訂票天2天內，至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票，逾期未取之車票，將於9月2日上午9時重新釋出。
民眾可上台鐵網站http://railway.hinet.net/查詢餘票。
台鐵統計至上午9時車票預訂情形如下：
一、東部幹線車票：
（一）台北往花蓮、台東方向，9月14日下午3時至15日下午3時，中、長途自強號座位已售完。
（二）台東、花蓮往台北方向，9月18日中午12時以後，中、長途自強號座位已售完。
二、西部幹線車票：
（一）台北往台中、高雄方向：9月14日下午3時至15日下午2時，中、長途自強號座位已售完。
（二）台中、高雄往台北方向：9月18日中午12時以後，中、長途自強號座位已售完。
三、南迴線車票：
（一）高雄往台東方向，9月14日下午4時以後，9月15日上午6時至下午1時，長途自強號座位已售完。
（二）台東往高雄方向，9月18日上午11時至晚上8時，長途自強號座位已售完。
四、加開北宜對號區間快車票：9月15日台北往羅東座位已售完，9月18日5695次及5697次羅東往台北座位已售完。1050831
(中央社)
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