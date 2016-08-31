遭塔利班擄4年 北美夫妻向美加政府喊話

我要評比

遭塔利班綁架迄今4年的加拿大與美國籍夫妻，在好戰分子公布的最新影片中敦促加美兩國對阿富汗施壓，改變處決落網叛亂分子的政策。美國官員表示，正在檢視影片真實性。

現年33歲丈夫鮑以爾（Joshua Boyle）出身加拿大多倫多、31歲妻子柯爾曼（Caitlan Coleman）出身美國賓夕法尼亞州。兩人是在2012年背包旅行期間被綁架，遭質期間兩度產子。

法新社和英國「每日鏡報」（Daily Mirror）網站報導，國際恐怖主義實體搜尋研究所（SITE Intelligence Group）提供的2分31秒影片中，柯爾曼眼睛一直注視地面。無法判斷拍攝時間的影片內容說，好戰分子威脅，若要求無法達成，將殺害「我們，女人和小孩」。

影片中神情疲憊的鮑以爾倉白著臉說：「他們說阿富汗政府處死一些犯人。綁架我們的人說，繼續把人處死或是製造更多死亡，這令他們害怕。他們因為害怕，所以甘願殺掉我們、殺掉女人和小孩、殺掉任何人，以求能修正這些政策或者是採取報復。」

他們的兩個兒子都沒有出現在影片中。

法新社報導，叛亂分子加強在阿富汗各地作亂，喀布爾當局5月絞死與塔利班（Taliban）有關連的6名犯人，這是阿國總統甘尼（Ashraf Ghani）對抗叛亂分子新強硬政策的第1步。

喀布爾盛傳，政府計劃處決塔利班盟友哈卡尼網絡（Haqqani network）創辦人之子艾納斯‧哈卡尼（Anas Haqqani），他在2014年被捕。政府不願評論這傳言。

美國國務院發言人柯比（John Kirby）在華府指出，美國官員知悉影片內容並正檢視「其真實性」。

他告訴記者：「我們當然關切柯爾曼及家人的處境，我們持續敦促基於人道理由，立即將他們釋放。」

鮑以爾和柯爾曼2012年7月出發前往俄羅斯健行爬山，兩人經中亞進入飽經戰亂的阿富汗。

柯爾曼的父母曾對媒體表示，去年11月收到女兒來信，提到她生下第2個兒子，內容證實柯爾曼和鮑以爾依然活著。柯爾曼父母2013年也曾收到影片，女兒和女婿在影片中請求美國政府協助讓他們獲釋。（譯者：中央社何宏儒）1050831

(中央社)