雲林許厝分校風波 家長盼再檢驗

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生，31日是開學第3天，61名學童仍前往分校風雨教室參與活動。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 105年8月31日

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生，31日是開學第3天，61名學童仍前往分校的帳棚參與活動。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 105年8月31日

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生，今天仍留在分校的帳棚或風雨教室參與活動；家長希望再進行一次公正檢驗，學生才有可能遷至橋頭國小上課。

麥寮鄉橋頭國小許厝分校因校園位處高風險曝露區，政府決定學童暫時安置到崙背鄉豐榮國小而受到爭議，也引發家長反對，今天是開學第3天，61名學童仍前往分校的帳棚或風雨教室參與活動。

由於行政院與雲林縣政府要求遷校立場強硬，堅持不派老師，開學後學生一直無法正常上課，學童受教權可能受到損害，家長今天晚上將再開會商討後續作為，不過，基本立場並未改變，必須釐清污染源和就地教學。

麥寮鄉中興村長許再發表示，只要雲林縣政府能邀請公正單位針對學童體內「硫代二乙酸」數值，再一次進行檢驗，拿出具體污染數值，家長就會同意孩童遷到橋頭國小上課，確保學童受教權。

部分家長認為，重新再一次公正檢驗期間，希望雲林縣政府可以先派老師到分校上課，檢驗報告出爐後，若確定有問題，學生自然會遷回橋頭國小上課，這不僅能化解爭議，還能兼顧學童健康與受教權。1050831

(中央社)