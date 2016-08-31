MLB》王建民對洋基2局無失分 皇家扳平戰局

王建民6上登板。（美聯社資料照）

洋基先發田中將大。（美聯社）

堪薩斯皇家31日在主場和紐約洋基進行雙方3連戰第2場比賽，皇家先發沃奎茲(Edinson Volquez)撐不滿4局退場，5局打完後皇家以2比4落後，比賽也因雨暫停50分鐘，恢復進行後，王建民6局上登板迎戰老東家，投了2局無失分，無關勝敗，皇家則在8局下追平比數，兩隊也以4比4戰入延長賽。

沃奎茲在第2局就遇狀況，先被麥坎(Brian McCann)敲出安打，接著被菜鳥喬志(Aaron Judge)轟出左外野方向的2分全壘打，2出局後又投出保送，再被艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)擊出帶有打點的二壘安打，洋基單局進帳3分，第4局再靠連續3支安打後的高飛犧牲打拉開4比0領先。

面對洋基先發田中將大，皇家自3局下展開攻勢，2出局後小孟德希(Raul Mondesi)敲出全隊首安，戴森(Jarrod Dyson)補上三壘安打幫皇家破蛋，4局下莫拉里斯(Kendrys Morales)轟出陽春全壘打，皇家將比分追到2比4。但比賽在打完5局後因雨暫停。

欲力拚本季第12勝的田中將大，此戰前5局共被敲4支安打(1轟)，投出4次三振，失2分；皇家先發沃奎茲則是只投3.1局就被猛掃9安(1轟)，失掉4分，皇家之後換上弗林(Brian Flynn)接替，止住失分，比賽經過50分鐘暫停後重新開打，雙方都換投，皇家6局上推出王建民登板。

王建民再戰老東家洋基，先對菜鳥奧斯丁(Tyler Austin)投出保送，之後被賈登納(Brett Gardner)敲出右外野方向的二壘安打，讓洋基無人出局攻佔二、三壘，但建仔接著用3球K掉艾斯柏瑞，讓(Gary Sanchez)擊出內野反彈球出局後，再用飛球抓下第3個出局數，安全下庄。

6局下洋基換上華倫(Adam Warren)登板，讓皇家吹起反攻號角，戴森先揮出安打後，肯恩(Lorenzo Cain)補上右外野方向的二壘安打，助皇家將比分追到1分差，但S.裴瑞茲(Salvador Perez)稍後在一、三壘有人時擊出雙殺打，結束皇家該半局攻勢。

第7局王建民續投，讓洋基打者3上3下，合計投了2局無失分，用了31球中有19球好球，自責分率下修至4.22。7局下皇家又有一、二壘有人的得分機會，最終無功而返，王建民也無緣第7勝。但8局下莫拉里斯在二、三時用高飛犧牲打送回皇家追平分，兩隊4比4平手，田中將大第12勝飛了。

(中時電子報)