里約打出好成績 戴波特羅要重返榮耀

阿根廷好手戴波特羅闖過美網首輪。（美聯社）

2016年美國網球公開賽緊接著里約奧運登場， 才在里約為波多黎各拿下史上首面奧運金牌的女網好手普伊，首輪爆冷不敵中國大陸女將鄭賽賽，但拿下男單銀牌的阿根廷好手戴波特羅並未步上後塵，首輪以6比4、6比4、7比6（7比3）擊敗同胞好手舒瓦茲曼，勇闖美網第2輪，將遭遇地主第19種子S.強森。

27歲的戴波特羅曾在2009年美網拿下男單冠軍，但他隨後經歷3次手腕手術，一度打算宣布退休，但他展現運動員毅力，走出手術治療與復健的長期陰霾，今年在里約奧運大發神威，接連擊敗球王喬柯維奇與前球王納達爾，儘管金牌戰不敵英國莫瑞，但他與波多黎各女將普伊的爆冷表現，仍是今年里約奧運網球場上的經典故事。

目前世界排名第142名的戴波特羅，本屆獲得美網官方特別提供外卡，讓他自2013年後再度回到美網戰場，在普伊爆冷落敗後，他用表現證明自己的奧運銀牌實力，以及站在美網賽場的資格，他說：「我曾經打算放棄網球，尤其是經歷3次手術後，很高興能回到美網，這裡的球迷讓我感到特別，能再有機會參賽真的很棒！」

戴波特羅感謝美網官方提供的外卡，「這對我意義非凡！」他次輪將遭遇目前世界排名第22名的地主好手S.強森，兩人過去沒有對戰紀錄，將是他重返榮耀路途上的一大考驗。

(中時電子報)