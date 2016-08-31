93大遊行 丁渝洲：全世界只有台灣羞辱軍人
軍公教不滿年金改革，9月3日要走上凱道抗議。前國安會秘書長丁渝洲30日痛批，放眼全世界，唯獨台灣在不斷羞辱軍人。
前國安局駐法代表、退役上校李天鐸30日舉辦「青天白日下的軍魂」新書發表會，邀請多位國安、軍情退役將領出席。
香港中評社報導，丁渝洲在發表會上致詞表示，軍魂就是軍人的靈魂，在作戰的時候是我們最大的精神力量。一個沒有軍魂的部隊是沒有辦法有效發揮戰力。但放眼世界先進民主國家，只有台灣不斷的在羞辱軍人，從軍隊虐狗事件，動保團體要求營區要造狗名冊，到雄三事件，翔利昇號漁船船長死亡我們為他難過，但是為什麼叫官兵爬進靈堂？這些種種都在羞辱軍人。
丁渝洲指出，羞辱軍人的後遺症現在正慢慢浮現出來，從陸軍官校招生兩次都沒招滿，募兵制為什麼這麼困難？為什麼有將領不甘受辱而提前退伍？為什麼有這麼多的軍人要在九三要站出來？因為他們受的冤屈、羞辱太久了。
(中時電子報)
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