台鐵中秋節會不會有票沒車？賀陳旦：一定讓民眾順利返鄉
儘管司機員、運務人員勞資爭議尚未落幕，台鐵仍如期於今天凌晨零時起開放訂票，截至上午9時，總計完成19萬4664筆訂單、賣出共32萬8179張車票，過程順利。
對於外界憂心「有票沒車」，交通部長賀陳旦今天再度掛保證，一定貫徹返鄉計畫，讓民眾能順利返鄉。他表示，中秋等重要節慶返鄉是台鐵重要傳統，並非以道德或責任感加諸，但也是最好賺錢時機，應多爭取收入。
他強調，員工也許需要調班，管理單位絕對應支付加班費，此時也更應凸顯。交通部鼓勵員工爭取應有權益，台鐵9月起已陸續減班，交通部也支持，但當市場需要、有機會增加營收時，仍鼓勵發揮團隊精神，好好做到。
賀陳旦也呼籲民眾「對政府有信心」，台鐵既節能、又安全舒適，是傳統最適合返鄉工具，請大家愛用，交通部有應變措施，請外界放心，但不希望與部分員工討價還價，希望發揮正常團隊精神做好這件事，也是民眾期待。
對於司機員與運務人員，他也喊話，應藉由疏運，讓更多新夥伴知道加入台鐵為可信賴、受照顧團隊，他也重申，台鐵「一定貫徹返鄉計畫」。
(中時)
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