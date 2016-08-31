太慘了！拼命范冰冰人生僅旅遊過3次

范冰冰在節目上透露自己真正的放鬆旅遊僅有2~3次。（圖／本報系資料照片）

范冰冰事業有成，更是大陸娛樂圈中吸金程度數一數二人物，加上與李晨的戀情曝光，她被譽為是人生勝利組。不過其實這都是她拼命工作換來，范冰冰是節目《我的新衣》新一期嘉賓，她在節目上被問及人生旅遊次數，沒想到這卻是她很想避答的問題，因為范冰冰竟語出驚人表示「2到3次吧！」震驚觀眾。

范冰冰這回在節目上會給觀眾帶來怎樣的美學視覺，讓不少網友都相當期待。不過在節目上，她的設計師好友張帥突然問起「人生中旅過幾次遊？」沒想到這讓范冰冰顯得很不自在，加上這裡說的旅遊是得扣掉「因為工作」順便旅遊的次數，讓她無奈表示「太慘了，不堪回首！」最後坦言真的單純的休息，「2、3次，太少太少了。」

而這樣的答案也讓在場不少人聽得目瞪口呆，不過范冰冰本來就是拼命三郎，她雖沒機會太常外出旅遊放鬆，但先前她也曾說過在家休息的時間多半都在敷面膜，讓人不禁讚嘆「女神就是這樣養出來的。」

(中時電子報)