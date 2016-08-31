史上最大全面暫停營運 YouBike道歉

YouBike今日各站點無法使用，微笑單車發言人劉麗珠致歉，盼今午夜前搶修完畢。（本報立資料照）

YouBike今日凌晨因更新系統軟體有毀損，造成全台6縣市共1萬7317個停車柱無法使用，微笑單車發言人劉麗珠上午針對全台當機狀況對外說明，凌晨得知系統異常後，隨即先通報各地交通局，立即派2人一組帶筆電到全台的停車柱檢修，希望在今天午夜前全部修復完成，估計台中、彰化會比較快。

劉麗珠說，因凌晨1時許進行停車柱的控制器軟體更新，測試時沒有問題，但進行自動化派版更新時，系統卻發生毀損，導致台北、新北、新竹、桃園、台中、彰化的1萬7317個停車柱無法使用。初估全台影響14萬人次，雙北占多數，約有10萬至11萬人次。

劉麗珠代表YouBike向大眾致歉，「對使用者非常不好意思」，會從寬認定借車民眾費用，目前已派人到各站體內服務旅客，且透過APP和網路通知民眾。

(集團連線報導)