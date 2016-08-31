YouBike故障 通勤族改搭計程車
YouBike今天清晨系統異常，全台6縣市暫停營運。平常用YouBike的通勤族有的改搭計程車或改走路，也有通勤族呼籲，修好後應推出優惠補償。
平時靠YouBike上、下班通勤的林先生表示，YouBike價格便宜，站點又多，比捷運更具機動性，已是許多上班族不可或缺的交通工具。臨時故障，還發生在上班時間，害他須改搭計程車，上班才不會遲到。
在法務部上班的賴小姐表示，一早突然發現無法租車，打電話詢問客服發生什麼事，得知暫時無法使用後後，只好花15分鐘走路過去。
她說，無法使用應盡可能提前6小時內告知民眾，如同辦公室要委外大掃除，不可能臨時通知，希望台北市政府改進。
平常騎YouBike通勤的藍先生表示，改搭捷運，沒什麼影響；陳先生說，在家看到YouBike故障新聞，就改騎自己的腳踏車上班，影響不大，但系統修復後，YouBike應推出一些優惠措施補償。1050831
(中央社)
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