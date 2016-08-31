張念慈案 陳副總統曾以證人身分就訊

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副總統陳建仁辦公室今天發聲明指出，陳副總統是在今年5月11日上午約11時，以證人的身分在競選辦公室協助檢方辦理相關案件，事由是「張念慈等違反證券交易法」一案。

日前浩鼎案掀起國內政治風暴，前中研院院長翁啟惠涉嫌貪污罪。有週刊報導，近來檢調在翁啟惠的電腦內發現上萬封電子郵件，其中有翁啟惠與浩鼎董事長張念慈通信，經破解後確認為貪污鐵證，且為了深入瞭解案情，檢調單位還傳訊副總統陳建仁作證。

對於週刊今天報導陳副總統曾於就職後接受檢察官訊問一事，陳副總統辦公室今天透過聲明指出，陳副總統是在今年的5月11日上午約11時，以證人的身分在競選辦公室協助檢方辦理相關案件。

聲明表示，當天就訊的檢察官是士林地檢署的黃德松，待證事由是以「張念慈等違反證券交易法」一案，就訊時間約3個小時。而有關週刊報導，包括就訊日期、相關細節資訊均與事實不符，為免錯誤訊息混誤輿情，特此聲明。

聲明指出，至於詳細就訊內容，基於尊重司法並謹守偵查不公開的原則，不另說明。1050831

(中央社)