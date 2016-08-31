實戰訓練因應THAAD？中共空軍否認

共軍地對空飛彈部隊及航空兵近來相繼舉行實戰訓練，被認為是因應美國在南韓部署戰區高空防衛系統（THAAD）。但中共空軍副參謀長李春潮稱，這是年度訓練，沒有針對任一國家。

京華時報報導，中共空軍9月1日將在長春舉行「航空開放活動日」，30日為此舉行媒體吹風會。李春潮在回答媒體提問時，作上述表示。

李春潮說，空軍航空兵和飛彈部隊的實戰化訓練，都按照年度訓練計劃安排進行，「沒有針對任何一個國家，完全出於自身提高」，實現「能打仗、打勝仗」的能力訓練。

他並針對中共空軍近來在南海常態化巡航說，「走向遠海」也是空軍正常訓練的規劃內容，是「提高作戰能力、維護國家領土海洋天空權利」的需要，「不針對第三國，僅僅是出於提升作戰能力的需要」。

此外，在長春舉行的「航空開放活動日」上，中共空軍將展示30餘型武器裝備，涵蓋戰鬥機、教練機、特種機、運輸機；其中12型是首次展示，包括近來飛往南海黃岩島空域的轟-6K轟炸機，以及新型的空警-500預警機等。1050831

(中央社)