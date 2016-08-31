故宮秦俑展8／31好評謝幕 中秋連假高雄見！
今年最重量級的藝文展《秦．俑－秦文化與兵馬俑特展》將於8月31日在國立故宮博物院閉幕，閉展前最後一個週末就湧進破萬人次前往觀展，截至目前為止，累積觀展人次將近20萬人，展出佳評如潮！台北閉展後，將於9月15日正式移師到高雄國立科學工藝博物館展出，主辦單位特別選在中秋假期開展，讓南台灣的觀眾能利用連假欣賞展覽。
此展集結了陝西及甘肅近20家博物館單位的館藏珍品，共有近300件先秦及秦漢時代的文物，總保險價值直逼30億台幣，展品中除了有全世界僅有不到10件的〈高級鎧甲軍吏俑〉、堪稱古代高級超跑的〈西戎貴族復原馬車〉、秦王出兵信符〈杜虎符〉，還有整座西戎王公貴族墓的陪葬品，可說是有史以來最精采的秦文化展，讓台灣民眾可親眼見證大秦帝國的歷史脈絡。高雄站預售72折優惠票可於全台7-11 ibon或利用網路在YAHOO超級商城「時藝」、GOMAJI、博客來售票網或17 Life等平台購買。詳請上FB粉絲團「秦．俑－秦文化與兵馬俑特展」或洽專線：02-66169938。
(中時電子報)
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