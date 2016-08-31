勇闖網路新世界 白冰冰揪蔡阿嘎做節目

白冰冰(圖)將和蔡阿嘎合作網路節目，兩岸都能收看。（經紀人提供）

大環境影響，各電視台經營吃力，資深綜藝節目主持大姐大冰冰姐表示，「山不轉路轉，曾經在最好的景氣時，把節目做倒的也是有。在最壞的時機之下，有才能的人更是經得起考驗，只有自己有才藝，不怕沒有空間表現，機會就是給準備好的人。」

白冰冰看好網路機會，認為電視不是藝人唯一曝光方式，她今年為電影《人生按個讚》宣傳時跟蔡阿嘎合作，她認為蔡阿嘎就是靠網路走紅最佳例子，「現在網路是平等的，只要你有才能表現，網友願意接受你，就會直接的反應，不再像以前非得擠上電視台節目才有所發揮。還聽說之前很多熱門節目，想找蔡阿嘎上節目，還不一定時間配合得上。」

白冰冰入行多年，已是演藝圈大姊，仍不放棄接受新事物，打算跟蔡阿嘎合作網路綜藝節目《冰冰與嘎嘎》，「剛好我們兩個人代表了兩個世代，我人生經驗豐富，蔡阿嘎古靈精怪，或許這樣的組合來做談話節目，應該也有很多火花。」目前《冰冰與嘎嘎》仍在送審，尚未確定在哪個平台播出。

(中時)