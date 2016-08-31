大漏洞！境管大陸漁工竟成功闖5關偷渡回廈門
境管漏大洞！2名涉及走私遭限制出境的大陸漁工，購買小三通船票，闖過邊境管制，包括申請、電腦查驗、現場查核、通關檢查、回報追緝等5道關卡，從台中港搭乘「中遠之星」客輪，順利偷渡成功，返回大陸廈門。
負責查驗身分的海巡署第三岸巡總隊坦承，今年1月27日林姓、王姓大陸男漁工因案遭新竹地檢署以證人身分遭限制出境，因未能於當日漁業署核定2人出境申請後先行察覺，致該2人搭乘「中遠之星」離境返回大陸，確有疏漏，已針對疏失確切檢討改進，並懲處違失人員。
三總隊指出，依現行法令規定，大陸漁工返回大陸時，應由漁船船主向當地縣市政府提出申請，獲得核准後轉報漁業署，該署會另行副知海巡單位，本案搭乘「中遠之星」返回大陸之漁工，總隊安檢人員雖依規定實施查驗，但安檢所值班人員及時輸入名單，待勤務結束返回安檢所登錄後，才林、王兩人遭境管，而該客輪已發航離境。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。