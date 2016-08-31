大漏洞！境管大陸漁工竟成功闖5關偷渡回廈門

境管大陸漁工搭乘「中遠之星」，闖過海巡人員查驗，偷渡返回廈門。（記者王文吉翻攝自網路）

境管漏大洞！2名涉及走私遭限制出境的大陸漁工，購買小三通船票，闖過邊境管制，包括申請、電腦查驗、現場查核、通關檢查、回報追緝等5道關卡，從台中港搭乘「中遠之星」客輪，順利偷渡成功，返回大陸廈門。

負責查驗身分的海巡署第三岸巡總隊坦承，今年1月27日林姓、王姓大陸男漁工因案遭新竹地檢署以證人身分遭限制出境，因未能於當日漁業署核定2人出境申請後先行察覺，致該2人搭乘「中遠之星」離境返回大陸，確有疏漏，已針對疏失確切檢討改進，並懲處違失人員。

三總隊指出，依現行法令規定，大陸漁工返回大陸時，應由漁船船主向當地縣市政府提出申請，獲得核准後轉報漁業署，該署會另行副知海巡單位，本案搭乘「中遠之星」返回大陸之漁工，總隊安檢人員雖依規定實施查驗，但安檢所值班人員及時輸入名單，待勤務結束返回安檢所登錄後，才林、王兩人遭境管，而該客輪已發航離境。

(中時)