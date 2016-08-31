金正恩又發威 內閣副總理被處決

金正恩在31日將其內閣副總理給處以死刑。圖為金正恩。（圖／新華社）

南韓政府引述消息指，北韓副總理金勇進被處決。南韓統一部官員說，六十三歲的金勇進被處決＜而勞動黨統一戰線部部長金英哲被下放接受再教育。南韓媒體稱，這再次顯示了金正恩決心整頓部下，進一步鞏固政權的決心。

南韓《中央日報》30日引述北韓消息人士指，北韓兩名負責農業和教育政策的部長，本月初被公開以高射炮處決。報導表示，教育部長李英鎮是因為在金正恩主持的會議上打瞌睡，涉嫌褻瀆首領。

(中時電子報)