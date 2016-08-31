別被低糖低油的月餅騙了！挑錯月餅恐引發三高危機

營養師建議不管是低糖月餅或是傳統月餅，最好都要將月餅減量食用，並調整正餐的分量與增加蔬菜量，避免攝取過多熱量同時又可補充纖維質。圖片來源：健康365

中秋節是台灣三大重要節日之一，月餅不僅應景，也是送禮的最佳首選。為了因應原物料上漲，不少知名品牌的月餅皆小幅漲價，包括香港奇華、裕珍馨、王師傅等等，荷包又不免準備大失血。但隨著現代人追求健康的訴求，月餅口味不斷推陳出新，標榜低糖、低油、高纖的月餅也深受民眾的歡迎，成為民眾在挑選月餅時的第一考量，但是這種月餅真的更健康嗎？要如何挑選超值又兼顧健康的月餅？

一般月餅為了讓餅皮香酥、餡料綿密，製作過程會加入大量的油脂與砂糖，有的月餅還會添加鹹蛋黃，使口味更加豐富，吃一顆蛋黃酥相當於吃一碗白飯，對三高患者是一大負擔。但標榜減糖、減油的月餅，為了要維持口感與美味，實際上添加的油脂量還是很多，雖然糖份以代糖或海藻糖取代，甜度減少，但餅皮與內餡屬澱粉類，食用後仍會使血糖升高；另外，高纖月餅，使用膳食纖維豐富的五穀類原料製作餅皮，其內餡添加的糖份還是不少，仍不可多食，提醒民眾別被健康的標語給騙了。

網購熱賣的「大嬸婆中秋月餅系列」，表示自家嚴選台灣在地食材，如：大甲芋頭、當季鳳梨、上等綠豆仁，屬於百年傳承好口味，讓中秋節有更多選擇，蛋黃酥、芋頭酥、鳳梨酥、綠豆椪都相當應景。營養師建議不管是低糖月餅或是傳統月餅，最好都要將月餅減量食用，並調整正餐的分量與增加蔬菜量，避免攝取過多熱量同時又可補充纖維質；盡量選擇份量小的小月餅為主，並切半食用，且要選購包裝有標明成份與熱量、使用天然食材製作的新鮮月餅。

國健署特別列出吃月餅的5個守則，助民眾健康不發胖：

一、 挑高纖：挑選土鳳梨、地瓜、南瓜、堅果等高纖、低糖食材為內餡的月餅，避免攝取過多糖分。

二、 挑低熱量：民眾選購時要仔細看包裝上的食品標示，以熱量較低的月餅為選購要點；盡量選擇份量較小、熱量在300卡以下的月餅。

三、 減量與分享：勿將月餅當正餐，建議將月餅分為小塊與親友分享，或分次食用。

四、 搭配時令水果：可選擇柚子、火龍果、柿子等時令水果，增加維他命C與膳食纖維攝取量，抗氧化又助消化。

五、 搭配無糖茶水：吃月餅時，建議搭配無糖茶或水，減少熱量攝取。

(中時電子報)