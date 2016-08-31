兒童罹病率暴增！3個原因易早發糖尿病

從小習慣吃高熱量飲食導致肥胖，也代表著罹患糖尿病的機率變高，如果家族又有糖尿病史的話，患糖尿病的機率會比一般人高4～10倍。圖片來源：健康365

鹽酥雞、珍珠奶茶、炸雞、漢堡……，這類高熱量飲食雖然誘人卻不健康，全部吃完等於把高油、高糖、高鹽一次吃下肚，不過這些食物深受孩童、青少年喜愛，導致兒童肥胖的問題也日益增加；醫師指出，從小習慣吃高熱量飲食導致肥胖，也代表著罹患糖尿病的機率變高，如果家族又有糖尿病史的話，患糖尿病的機率會比一般人高4～10倍。

因為肥胖造成的糖尿病多為第二型糖尿病，孩童平時也缺乏運動，所以增加了體內胰島素的阻抗性；第二型糖尿病在初期很難發現，幾乎沒有任何症狀，當然家長也都不會意識到要讓孩子做糖尿病的相關檢查，以致發病時間大多比確診時的年齡還早。

當孩童確定罹患糖尿病時，除了醫療上的治療以外，飲食、運動及心理都是屬於治療的一環，並且需要長期控制血糖，若血糖沒控制好伴隨而來的併發症，如：心血管疾病、腎臟病等等，又成為另一個要克服的難題。提醒父母要有警覺，若孩子有體重過重的問題，建議從孩子10歲起每3年就要做一次血糖篩檢，以免錯過了黃金治療期。

(中時電子報)