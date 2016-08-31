排汙遭越南求償 台塑已全數撥款

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台塑河靜鋼廠4月份排汙造成越南中部沿海地區大量魚群死亡事件，遭當地政府罰款5億美元。台塑於7月底已先支付賠償金的一半，昨天再撥出餘款，完成賠償作業。

「民智報」新聞網站今天報導，越南資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）受訪時做了以上表示。

越南資源與環境部指出，除了賠償，台塑河靜鋼廠還必須落實環保的相關承諾，包括改善排水系統缺失、完善生產技術等，確保廢水排出後獲得徹底處理，以免發生類似意外；與當地相關部門配合、設置環保監控的配套措施等。

台塑河靜鋼廠4月排放有毒廢水，造成越南中部沿海地區大量魚群死亡事件。台塑6月底時承諾對此負責，除向越南政府與民眾道歉與答應賠償。

據估計，台塑河靜鋼廠排汙案已造成逾4萬名漁民失業或工作不穩定，另有約17萬6000人受到間接影響。1050831

(中央社)