排汙遭越南求償 台塑已全數撥款
台塑河靜鋼廠4月份排汙造成越南中部沿海地區大量魚群死亡事件，遭當地政府罰款5億美元。台塑於7月底已先支付賠償金的一半，昨天再撥出餘款，完成賠償作業。
「民智報」新聞網站今天報導，越南資源與環境部部長陳紅河（Tran Hong Ha）受訪時做了以上表示。
越南資源與環境部指出，除了賠償，台塑河靜鋼廠還必須落實環保的相關承諾，包括改善排水系統缺失、完善生產技術等，確保廢水排出後獲得徹底處理，以免發生類似意外；與當地相關部門配合、設置環保監控的配套措施等。
台塑河靜鋼廠4月排放有毒廢水，造成越南中部沿海地區大量魚群死亡事件。台塑6月底時承諾對此負責，除向越南政府與民眾道歉與答應賠償。
據估計，台塑河靜鋼廠排汙案已造成逾4萬名漁民失業或工作不穩定，另有約17萬6000人受到間接影響。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。