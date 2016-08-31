苗栗客家文化事典 線上閱讀穿越時空

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苗栗縣政府文化觀光局今天指出，因應數位時代「重修苗栗縣志」與「客家文化事典」正式開放民眾透過網路檢閱和查詢，其中文化事典更說是台灣第一部綜觀古今的客家百科全書。

文化觀光局表示，專門記錄苗栗縣歷史的書籍從沈茂蔭編修的「苗栗縣志」開始，光復後續修「民國苗栗縣志」，民國96年重修完成出版「重修苗栗縣志」，104年續編出版「續修苗栗縣志」，完整記錄苗栗縣人文歷史的發展脈絡。

「客家文化事典」則詳細記載客家族群的飲食習慣、傳統服飾、居住環境、宗教信仰以及民謠山歌等22大類客家事務，收編2000多個詞條，為研究客家必讀的工具書。

苗栗縣長徐耀昌指出「客家文化事典」可說是台灣第一部客家百科全書，為配合數位資訊時代，「重修苗栗縣志」、「續修苗栗縣志」以及「客家文化事典」等3本出版品，都可從網路線上閱讀，方便全國甚至在世界各地的民眾使用、閱讀、查詢和下載，並藉此發揚客家文化。

文化觀光局表示，民眾可直接上網至苗栗縣政府文化觀光局網站，點選「文化資產」中的「續修縣志」與「客家事典」專屬網頁查詢，線上閱讀網站未來更將擴及所有文化局所出版之叢書、影音書籍、研究報告與文獻史料等。1050831

(中央社)