錦繡二重唱《智多星》合體　錦雯竟暴走想逃

錦繡二重唱現在各自發展難得同台。（衛視中文台提供）

錦繡二重唱日前上衛視中文台《歡樂智多星》聯手搶獎金，距離上一次合體發專輯已經是9年前的事，琇琴說雙方感情很好，就算私下沒聯絡默契也在，果然兩人隨意一開口，就能唱出同一首歌。當天節目祭出懲罰是「蟲蟲大餐」，錦雯幾次說出正確答案，卻未被隊友採納，因為太怕蟲蟲，錦雯暴走想離開現場，胡瓜一派輕鬆說：「離開就沒通告費。」錦雯竟馬上回頭。

錦繡二重唱不常聯絡默契仍在，胡瓜身為綜藝大哥，見過不少私下不合的搭檔組合，他虧說像浩角翔起就是私下不講話，工作結束就各自散開，錦雯補刀：「我們是因為感情很好不用太常聯絡，浩角他們是真的感情不好！」

本集《歡樂智多星》31日晚間7點衛視中文台播出。

(中時)