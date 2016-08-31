錦繡二重唱《智多星》合體 錦雯竟暴走想逃
錦繡二重唱日前上衛視中文台《歡樂智多星》聯手搶獎金，距離上一次合體發專輯已經是9年前的事，琇琴說雙方感情很好，就算私下沒聯絡默契也在，果然兩人隨意一開口，就能唱出同一首歌。當天節目祭出懲罰是「蟲蟲大餐」，錦雯幾次說出正確答案，卻未被隊友採納，因為太怕蟲蟲，錦雯暴走想離開現場，胡瓜一派輕鬆說：「離開就沒通告費。」錦雯竟馬上回頭。
錦繡二重唱不常聯絡默契仍在，胡瓜身為綜藝大哥，見過不少私下不合的搭檔組合，他虧說像浩角翔起就是私下不講話，工作結束就各自散開，錦雯補刀：「我們是因為感情很好不用太常聯絡，浩角他們是真的感情不好！」
本集《歡樂智多星》31日晚間7點衛視中文台播出。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。