寶寶什麼時候會說話？語言發展遲緩看5大指標
迎接新生兒的喜悅後，父母最期待的就是寶寶什麼時候才會叫爸爸、媽媽，究竟幾歲開始會說話，學會語言表達能力？
一般來說，6個月的寶寶開始對聲音有興趣，並學會簡單的發聲，1歲時開始知道簡單詞彙，像是謝謝、再見，且開始會用肢體表達，並做簡單的模仿，能聽懂簡單的指令；2歲時會運用所知詞彙，回答簡單的問題；3歲時發音更清楚，也了解較複雜的句子。
每個孩子的語言發展速度都不同，家長不必過於擔心，若有以下情況才需確認是否有語言發展遲緩的問題，並盡早尋求醫師協助：
1.與人無視覺接觸、無溝通意願。
2.不會運用手勢表達。
3.兩歲後仍無法表達字彙。
4.三歲後仍語意不清。
5.四歲後表達仍未清楚、文法錯亂。
父母在孩子語言發展過程中，當孩子發出笑聲、愉悅聲，父母應給予反應，以鼓勵的方式告知孩子，多多和孩子有言語上的互動；在幼兒語言發展階段，會有一個語言爆發期，通常是在孩子2歲左右的時候，此時語言發展會大有進展，建議在孩子2歲前可以多和孩子有言語上的互動，藉此觀察。
(中時電子報)
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