裘莉高EQ打槍婚變說 小布越老她越愛
「好萊塢No.1影星夫妻檔」安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)與布萊德彼特(Brad Pitt)，兩人相知相守10年好不容易才結婚，然正式成為夫妻僅2年，便多次傳出婚變消息，不禁讓人擔心一家8口的未來，而這些年鮮少露臉的裘莉，難得接受專訪，甜呼老公年紀越大越有趣，間接否認婚變傳聞。
跟小布結婚剛滿2年的裘莉，婚姻狀況讓人擔心，不少八卦媒體看衰兩人的感情，不久前還曾爆出小布私下跟前妻珍妮佛安妮斯頓見面，疑舊情復燃惹毛裘莉，而近年來除了拍戲宣傳外很少跟媒體互動的她，日前接受《時人》雜誌專訪，對這些傳聞絲毫不在意，還放閃說：「我對50歲的他比對40歲的他更感興趣」，覺得老公如美酒越陳越香，現在更有魅力也更懂生活情調，讓裘莉想跟他在一起更久一些。
據悉，裘莉與小布各自忙事業，唯一不變的，便是對家庭的用心，夫妻倆總將孩子擺第一，無論如何都會出抽時間一家團聚，不特別做什麼，就是聚在一起吃飯、逛超市、買冰淇淋等等，用小事堆砌家庭的溫暖，粉絲也期待他們長長久久，就這麼幸福下去。
(中時電子報)
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