浩鼎案 陳建仁520前在民進黨黨部就訊
為釐清浩鼎股票內線交易，以及前中央研究院院長翁啟惠涉貪汙案，士林地檢署在今年5月11日曾到民進黨中央黨部8樓就訊副總統當選人陳建仁，釐清浩鼎OB-822疫苗，臨床實驗不如預期，是否要提早解盲，若實驗結果提早得知，在消息明確前後出脫持股，翁以及董事長張念慈等人恐涉及內線交易。
為釐清解盲結果到底何時消息明確，檢方鎖定去年8月28日的一場會議，時任中央研究院副院長陳建仁，同時也是基因體研究中心特聘研究員，對於疫苗的結果有一定的瞭解，可以透過陳建仁的供述，了解解盲的結果可事先了解。
士檢為了解整個疫苗實驗結果，多次傳喚中央研究院基因體中心副研究員，以及委外臨床實驗專案經理等人，4月20日大規模搜索翁的住處、中央研究院，傳喚11人到案說明，5月10日，翁啟惠辭去中央研究院院長職務，隔天檢方立刻到民進黨黨部陳建仁辦公室，以證人身份訊問陳建仁。
(中時)
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