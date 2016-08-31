台南唯一專攻特教校長 林志政築心燈照亮學生
台南市歸仁國小校長林志政，與特殊教育特別投緣，他大學到博士念的都是特殊教育相關學系，也是台南市目前唯一持續專攻在特教領域的校長，獲教育部今年優良特殊教育人員。
「多看、多聽、多學習、多歷練」是林志政的做事理念，凡事抱持謙虛學習的態度，藉各種歷事的機會磨練心智。身兼二職的他，除了擔任校長一職，也協助台南市政府教育局推動多項特殊教育相關業務。
林志政協助推動友善校園、特殊教育輔導團和辦理104年度全國中小學夏令營，在「台南市特殊教育諮詢委員會」及「台南市特殊教育學生鑑定及就學安置輔導委員會」等重要會議場合上，都能找尋到他無私奉獻教育的身影。
早出晚歸的生活，對林志政來說是稀鬆平常的事，多元的接觸，也讓他有更宏觀的視野。林志政表示，得獎是肯定，更是另一階段挑戰的開始，校長是學校經營成敗的關鍵，他會更加努力，為熱愛的特殊教育繼續堅持和奮鬥下去！
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。