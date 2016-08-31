台南唯一專攻特教校長 林志政築心燈照亮學生

台南市歸仁國小校長林志政（左一）做事理念堅持「多看、多聽、多學習、多歷練」。（教育部提供）

台南市歸仁國小校長林志政，與特殊教育特別投緣，他大學到博士念的都是特殊教育相關學系，也是台南市目前唯一持續專攻在特教領域的校長，獲教育部今年優良特殊教育人員。

「多看、多聽、多學習、多歷練」是林志政的做事理念，凡事抱持謙虛學習的態度，藉各種歷事的機會磨練心智。身兼二職的他，除了擔任校長一職，也協助台南市政府教育局推動多項特殊教育相關業務。

林志政協助推動友善校園、特殊教育輔導團和辦理104年度全國中小學夏令營，在「台南市特殊教育諮詢委員會」及「台南市特殊教育學生鑑定及就學安置輔導委員會」等重要會議場合上，都能找尋到他無私奉獻教育的身影。

早出晚歸的生活，對林志政來說是稀鬆平常的事，多元的接觸，也讓他有更宏觀的視野。林志政表示，得獎是肯定，更是另一階段挑戰的開始，校長是學校經營成敗的關鍵，他會更加努力，為熱愛的特殊教育繼續堅持和奮鬥下去！

(中時)