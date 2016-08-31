星二代性侵被逮 遭揭高中就愛露鳥嚇女生
日本男星高畑裕太是資深女星高畑淳子的大兒子，日前他因性侵40多歲女員工遭逮捕，形象大跌，媽媽也為了他出面向大眾鞠躬道歉，近日他的過去也被起底，據他的高中同學透露，他學生時代就會在教室脫光衣服，嚇得女生驚聲尖叫，他卻還得意洋洋。
高畑裕太性侵被捕，不僅自己恐將面臨至少7年的刑期，還連累媽媽演出的綜藝節目、廣告、電視劇跟著受影響，而近日他的高中同學更向《女性自身》周刊爆料，他學生時代行為就有些偏差，常動不動就喜歡脫衣服裸露，女生看到他露鳥舉動都嚇得尖叫，他還非常得意，同學私下還幫他取了「暴露狂」的外號。
其實，高畑淳子早知兒子滿腦子都充滿情色思想，6年前她和《失樂園》作家渡邊淳一對談，就曾提到兒子每天不看AV就活不下去，讓她不知該怎麼辦，當時渡邊回應：「就讓他自然發展吧？不要太過約束比較好，他的年齡會想看AV發洩也是正常的。」不過顯然她仍無法阻止兒子行為偏差，如今成為性侵犯，讓她只能哭著向大眾道歉。
(中時電子報)
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