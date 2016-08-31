歐習將會 美對蔡總統兩岸立場感到自在

我要評比

美中元首將在杭州舉行會談，白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林今天指出，美方基調會是中方應給總統蔡英文機會，別對她施壓，美國對蔡總統的兩岸立場感到自在。

葛林（Michael Green）在戰略暨國際研究中心（CSIS）舉行的「歐巴馬出席20國集團（G20）高峰會、東南亞國家協會（ASEAN）與東亞峰會」媒體說明會後，就美國總統歐巴馬將於9月3日，與中國大陸國家主席習近平在杭州會談，提出上述說法。

葛林指出，美中兩國領袖將有幾個小時的相處時間，相信美方的基調會是中方應給總統蔡英文機會，別對她施壓，美國對蔡總統的兩岸立場感到自在。

他說，中方可能會提及，無法忍受台灣宣布法理或事實的獨立，也會提出對台灣泛綠陣營的懷疑態度，毫無疑問雙方都會對此提出說法。

葛林強調，希望歐巴馬對中方的說法會強烈些，中方應給總統蔡英文一些空間和時間。

前國務院副發言人容安瀾（Alan Romberg）在史汀生研究中心（Stimson Center）的研討會後指出，相信台灣不會是這次歐習會的重大議題，但如果依照過往慣例雙方都會提及台灣，相信習近平會先提出，美方會衷心說明對台保證的政策。

容安瀾說，美中都嚴肅看待台灣議題，並認為如果有人誤判，會造成重大問題。兩岸雙方目前雖無法走出九二共識與一個中國，但當前海峽局勢未見特別的敏感與危險，相信兩岸不會是杭州歐習會的重大主題。

容安瀾認為，對中方而言，目前台灣執行的政策並非實質的挑戰，但要台方接受一中原則或九二共識等字眼，仍是未解的議題，也是兩岸之間的爭議，但不會因此引發安全危機。1050831

(中央社)