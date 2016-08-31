雙子星案 二審賴素如遭判9年徒刑

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前台北市議員賴素如被控在台北雙子星案索賄，民國103年遭一審北院判處有期徒刑10年、褫奪公權5年，二審高院今天依貪污治罪條例改判9年、褫奪公權9年，全案可上訴。

賴素如被控提案幫太極雙星團隊幕後操盤者程宏道等人排除其他廠商競爭；賴素如向太極雙星團隊索賄新台幣1500萬元，先收下前金100萬元，102年7月遭檢方依貪污等罪起訴。

法院審理時，賴素如質疑檢察官僅憑監聽譯文推論，羅織罪名。她哭求法官判無罪說，本案發生後，求生不得，求死不能，清廉形象一夕崩盤。

檢察官說，賴素如位居要職卻收賄，破壞民眾對公務員執行職務公正的信賴。請求法官審酌賴素如否認犯行，應從重量刑。

一審台灣台北地方法院103年10月依違反貪污治罪條例，判處賴素如有期徒刑10年、褫奪公權5年；案件上訴二審，台灣高等法院審理超過2年後，改判有期徒刑9年、褫奪公權9年。1050831

(中央社)