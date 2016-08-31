雙子星案 二審賴素如遭判9年徒刑
前台北市議員賴素如被控在台北雙子星案索賄，民國103年遭一審北院判處有期徒刑10年、褫奪公權5年，二審高院今天依貪污治罪條例改判9年、褫奪公權9年，全案可上訴。
賴素如被控提案幫太極雙星團隊幕後操盤者程宏道等人排除其他廠商競爭；賴素如向太極雙星團隊索賄新台幣1500萬元，先收下前金100萬元，102年7月遭檢方依貪污等罪起訴。
法院審理時，賴素如質疑檢察官僅憑監聽譯文推論，羅織罪名。她哭求法官判無罪說，本案發生後，求生不得，求死不能，清廉形象一夕崩盤。
檢察官說，賴素如位居要職卻收賄，破壞民眾對公務員執行職務公正的信賴。請求法官審酌賴素如否認犯行，應從重量刑。
一審台灣台北地方法院103年10月依違反貪污治罪條例，判處賴素如有期徒刑10年、褫奪公權5年；案件上訴二審，台灣高等法院審理超過2年後，改判有期徒刑9年、褫奪公權9年。1050831
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。