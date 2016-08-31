境管大陸漁工搭客輪返陸 海巡坦承疏失
2名遭限制出境(海)的林姓、王姓大陸漁工，1月間搭乘「中遠之星」客船從台中港返陸，且未被海巡人員查核。海巡署中部地區第三海岸巡防總隊今天坦承疏失，並懲處違失人員。
第三海岸巡防總隊指出，依現行法令規定，大陸漁工返回大陸時，應由漁船船主向當地縣(市)政府提出申請，獲得核准後轉報漁業署，漁業署會另行通知海巡單位出境人員名單。
第三海岸巡防總隊表示，1月27日「中遠之星」發航前，安檢人員雖依規定實施安全檢查、證件查驗、識別證收繳等工作，但值班人員卻未在第一時間先行輸入查詢人員名冊，而是在勤務結束返回安檢所登錄查詢後，才發現2名遭新竹地檢署限制出境(海)的林姓、王姓大陸漁工已離境。
第三海岸巡防總隊除坦承「確有疏漏」外，也表示會懲處違失人員，日後也會要求第一線執勤人員應提升敏感度，避免類似案件再度發生。1050831
(中央社)
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