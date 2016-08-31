黨產委員會揭牌 林全：要有長期推動準備

行政院長林全今天出席不當黨產處理委員會揭牌時致詞表示，德國經過16年才完成任務，未來這項工作一定非常艱鉅，「要有長期推動改革的心理準備」。

林全致詞表示，今年是台灣民主和政治發展非常重要的一個時段，看到社會上有龐大公民社會崛起的力量，社會大眾對於改革的聲音、要求也越來越強大，對政府的期待也越來越高，也不願意再看到有任何改革原地踏步，不希望社會轉型停滯不前。

他表示，不當黨產是面對過去不公義、促進民主社會轉型的重要一步，主要目的希望把過去政黨在威權時期運用不正常手段取得的資產，能夠攤在陽光下接受人民檢視，如果屬於私人財產就應該物歸原主，如果屬於國有財產，就回歸國庫、還財於民，「這是我們認為，為了建立政黨公平競爭環境，並且解決當前歷史問題的最好做法」。

林全說，德國1990年也成立過「政黨與大型組織財產審查獨立委員會」，一直運作到2006年，經過16年時間才完成任務，可以想像到未來有關這項工作的處理，一定是非常複雜、困難和艱鉅，必須要有長期推動改革的心理準備。

他表示，其實台灣在談到政黨不當黨產的取得及處理問題，是在2000年之前，也就是第一次政黨輪替前，不過直到今天才跨出具體的這一步。這固然是開始，但未來還有一段時間，經過各位努力，才能看到這樣的目標、理想得以逐步實現。

林全表示，其實台灣離開威權時期並不是很遠，明年才是台灣脫離戒嚴時期30週年紀念日。「我們的民主既然還是年輕的，面對的問題正要逐一面對、逐一去除，我們也相信，唯有阻礙進步的障礙能夠逐一排除，國家才能真正轉型，讓民主政治全面落實」。

他表示，很期待未來台灣政黨政治能夠逐步邁向公平競爭環境，回到民主的常態，政黨之間也不會因為威權遺緒所存在的資源落差而造成競爭扭曲，讓每個政黨都依照政黨政治原則運作，各自用理念說服社會大眾、爭取人民支持，唯有這樣子，台灣民主才能進一步往前、進一步深化，讓台灣民主成為全民寶貴資產。1050831

(中央社)