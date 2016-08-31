南韓證實 北韓處決副總理金勇進

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南韓今天表示，北韓處決了掌理教育的副總理金勇進（Kim Yong Jin），另懲戒2名高階官員。

路透社報導，南韓統一發言人鄭俊熙（Jeong Joon-hee）說：「掌理兩韓關係的北韓統一戰線部首腦金正哲（Kim Jong Chol），是在進行『革命性的舉措』。」

南韓媒體昨天報導，北韓8月初以違抗領導人金正恩為由，已處決2名高階官員。

鄭俊熙今天僅簡短說明，並拒絕透露進一步細節。1050831

(中央社)