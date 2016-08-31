獅子山颱風襲日 岩手縣療養院9死

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威力強大的獅子山颱風昨天肆虐日本後，警方今天表示9人陳屍日本北部一所療養院。

岩手縣警察(土反)本修子（Shuko Sakamoto，譯音）告訴法新社：「我們試圖查明死者身分。」(土反)本修子證實在發生水災的岩泉町療養院發現9具遺體。

日本放送協會（NHK）報導，獅子山颱風引發洪水，警方是在趕往療養院救出受困民眾時發現遺體。

NHK畫面顯示，療養院半埋在泥土與瓦礫堆中，一架直升機在上空盤旋並搶救災民。

獅子山颱風昨晚侵襲日本北部，帶來大雨並引發洪水與停電。（譯者：中央社張曉雯）1050831

(中央社)