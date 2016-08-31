兒童騎單車跌倒撞把手 小心傷及胰臟
(中央社記者張榮祥台南31日電）兒童騎自行車跌倒時容易撞到腹部受傷，成大醫院表示，腹部鈍傷佔兒童外傷的10%至15%，常使肝臟和脾臟損傷，若是傷及胰臟切除，未來可能發生糖尿病的後遺症。
8歲、14歲及17歲的3名兒童及青少年，騎自行車及機車跌倒，肚子撞到車把手，分別造成主要胰管損傷、胰尾橫斷等嚴重外傷，最後都做遠端胰臟切除手術及胰臟腸道吻合手術治療。
成大醫院小兒外科醫師施俊偉今天指出，腹部鈍傷占兒童外傷的10%至15%，且兒童較成人容易發生腹部外傷，主因是兒童軀幹前後直徑較小，遇外傷力道分散區域不大；兒童內臟相對於軀幹的比例較大，肝脾往往超過肋骨下緣；兒童腹部脂肪肌肉較薄弱等。
兒童腹部損傷，主要是汽機車車禍、機車對行人的傷害、跌倒、騎自行車受傷及虐待兒童。傷害機轉通常是直接撞擊在介於上腹部及堅硬脊柱之間的後腹腔器官，常見實體器官損傷是肝、脾，胰臟反不常見，發生率只占腹部損傷的3%至5%。
不過，胰臟損傷會導致富含消化(酉每)的胰液滲漏，引起局部腹膜炎和後腹腔發炎；若有較大的胰管斷裂，可能會造成假性囊腫，造成慢性腹痛、吃不下的情形，及胰臟遠端萎縮。若需切除90%的胰臟，未來可能有糖尿病的產生。
施俊偉表示，胰臟損傷很少引起大量失血，臨床診斷需建立在完整的病史詢問和身體檢查基礎上，且需由影像診斷確診。1050831
(中央社)
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