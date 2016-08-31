台南新臨安橋上阿伯裸體閒晃 女路人驚嚇

老翁赤裸失神走過橋上，拍攝的黃小姐事後感到擔心。（網友提供）

台南市中西區有霓虹燈點綴的新臨安橋，入夜後被稱為城市的一抹彩虹，晚上吸引不少人散步運動，1名老翁30日凌晨零時許竟赤身裸體出現在橋上，嚇壞不少運動民眾，有民眾錄下上傳網路，警方查證稱從未見過此人。

「靠！裸體耶」有民眾從網路上傳一段裸男若無其事赤裸走在臨安橋上的畫面，拍攝的黃小姐在影片內嚇的不禁飆出髒話，老翁似乎已赤裸走了一大段路，她驚訝橋上竟沒人發現或關心。

黃姓小姐稱，裸體老翁年約60歲，就這樣從新臨安橋舊新南國小那端，裸行至中國城這端，態度失神落魄，她起初感到驚訝，後來看老翁默默消失在橋的盡頭，反而變得有些擔心，但事後竟忘記報警。

海安派出所表示，新臨安橋橫跨中正所與海安所轄區交界，警員皆稱未見過此位老翁，應不是轄內常出沒的精神病患對象，未來會再清查轄內有治安疑慮的民眾，加強橋邊周遭巡邏，請民眾若再發現可向警方報案。

(中時)