徐光曦請辭 財政部：完全不清楚

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兆豐金控董事長徐光曦請辭，財政部政次蘇建榮指出，財政部事先完全不知情，會去了解狀況，因已經公告，應該不會慰留。

徐光曦今天自海外發出聲明書宣布辭去所有兆豐金的職務，靜候調查。並先行取消最後的拜會舊金山聯邦銀行的行程，即刻提前返國。

(工商)